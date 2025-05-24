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Fenerbahçe'den Ergin Ataman'a gönderme

Fenerbahçe'den Ergin Ataman'a gönderme

24.05.2025 11:32:00
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Haber Merkezi
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Fenerbahçe'den Ergin Ataman'a gönderme

Panathinaikos AKTOR'u 82-76 mağlup eden Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman'a gönderme yaptı.

Bu sezon Panathinaikos'u ilk kez mağlup eden ve geçen sene yarı finalde kaybettiği rakibini bu sefer mağlup eden Fenerbahçe, finale çıkmanın sevincini yaşadı.

Ergin Ataman'ın sarı lacivertli taraftarlarla sık sık tartıştığı bilinirken Fenerbahçe  sosyal medyadan tecrübeli çalıştırıcıya gönderme yaptı. Fenerbahçe'nin paylaşımında 'Finale kadar biraz "mola" ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe taraftarların 'Ergin Ataman mola alsana' tezahüratları nedeniyle Ataman ile taraftarlar arasında yaşanan gerginliğe atıfta bulunan Fenerbahçe, galibiyet sonrasında bu duruma gönderme yaptı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #ergin ataman #Panathinaikos

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