Fenerbahçe'den Ergin Ataman'a gönderme

Bu sezon Panathinaikos'u ilk kez mağlup eden ve geçen sene yarı finalde kaybettiği rakibini bu sefer mağlup eden Fenerbahçe, finale çıkmanın sevincini yaşadı.

Ergin Ataman'ın sarı lacivertli taraftarlarla sık sık tartıştığı bilinirken Fenerbahçe sosyal medyadan tecrübeli çalıştırıcıya gönderme yaptı. Fenerbahçe'nin paylaşımında 'Finale kadar biraz "mola" ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe taraftarların 'Ergin Ataman mola alsana' tezahüratları nedeniyle Ataman ile taraftarlar arasında yaşanan gerginliğe atıfta bulunan Fenerbahçe, galibiyet sonrasında bu duruma gönderme yaptı.