Geosis Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak da zor şartlara rağmen çok iyi mücadele gösterdiklerini dile getirdi.





Performanslarından dolayı oyuncularını kutlayan Koşukavak, şunları kaydetti:





"Küçük bütçelerle kurulmuş bir takım olarak kimsenin bizi hesaba katmadığı bir yerde play-off'a kaldık. Bu başlı başına bir başarıdır. Bandırmaspor rövanşta doğal olarak savunma ağırlıklı oynadı ve skor avantajını korudu. Uzatmalarda yediğimiz golle elendik ama oyuncularımı tebrik ediyorum. Onurlu bir mücadele verdik. Büyük bütçelere karşı ayakta durduk. Finale kalamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Lige renk kattığımızı düşünüyorum. Bandırmaspor'a başarılar diliyorum."



