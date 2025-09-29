Fenerbahçe'den Gökhan Gönül açıklaması: Sarı-lacivertlilerden iddialara yanıt!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
29.09.2025 20:17:00
Fenerbahçe Kulübü, yardımcı antrenörlük görevinden ayrılan Gökhan Gönül ile ilgili bir açıklama yayımlayarak yeni bir görevlendirme yapılacağını duyurdu.

Fenerbahçe, yardımcı antrenörlük görevinden ayrılan Gökhan Gönül ile ilgili açıklama yaptı. Gönül için yeni bir görevlendirme yapılacağı belirtildi.

Sarı-lacivertli takımın açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımız teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapan Gökhan Gönül ile ilgili olarak bazı bilgilendirmeleri kamuoyuyla paylaşmak isteriz.

Kamuoyundaki tüm söylentilerin aksine, Başkanımız Sayın Sadettin Saran'ın, Gökhan Gönül ile yaptığı görüşmelerde, her fırsatta vurguladığı "Samandıra ruhunu geri getirme" hedefi doğrultusunda, Gökhan Gönül'ün saha içinden çok, Samandıra'nın genel yapısında ve futbol aklının tesis edilmesinde önemli bir rol üstlenmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Fenerbahçe formasını büyük bir aidiyet ve başarıyla taşıyan, savaşçı ruhu, karakteri ve duruşuyla camiamızda özel bir yere sahip olan Gökhan Gönül'ün, kulübümüze saha dışında da önemli katkılar sağlayacağına olan inancımız tamdır.

Kendisiyle ilgili planlamalar tamamlandığında gerekli bilgilendirme ayrıca yapılacaktır."

