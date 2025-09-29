Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe başvuru yapmıştı: Ahmet Metin Genç ve Erman Toroğlu hakkında karar çıktı!

29.09.2025 19:02:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve eski hakem Erman Toroğlu, Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yönetiminin yaptığı başvuru ile 6222 sayılı yasa kapsamında cezaya çarptırıldı.

Fenerbahçe'de Ali Koç Yönetimi'nin yaptığı hukuki başvurular sonuç verdi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve eski hakem Erman Toroğlu, 6222 sayılı yasa kapsamında cezaya çarptırıldı.

NE OLMUŞTU?

Genç, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan Süper Lig karşılaşması sırasında sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı ve Fenerbahçe'ye yönelik "şike iması" içeren paylaşımı nedeniyle ceza aldı. Eski hakem Erman Toroğlu ise Gürcistan maçı öncesinde milli takım kampında bulunan Kerem Aktürkoğlu'na yönelik sözleri sebebiyle seyirden men tedbiri uygulandı.

Açıklanan bu kararlarla birlikte, Fenerbahçe'nin eski yönetiminin yaptığı başvuruların karşılık bulduğu ve devam eden hukuki süreçlerin bir bir sonuçlanmaya başladığı bildirildi.

