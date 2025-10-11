Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe'den kiralanmıştı... Sergen Yalçın'dan Cengiz Ünder kararı!

Fenerbahçe'den kiralanmıştı... Sergen Yalçın'dan Cengiz Ünder kararı!

11.10.2025 09:41:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe'den kiralanmıştı... Sergen Yalçın'dan Cengiz Ünder kararı!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından ilk istediği isimlerden biri olan Cengiz Ünder, Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. Siyah-beyazlıların deneyimli futbolcunun bonservisini alıp almama konusunda son kararı verdiği iddia edildi.

Fenerbahçe'de beklentilerin çok altında kalan Cengiz Ünder, sezon başında Sergen Yalçın'ın da talebiyle Beşiktaş'a kiralanmıştı. Tecrübeli teknik direktörden Cengiz Ünder için yeni bir talep geldiği belirtildi.

Sözcü'de yer alan habere göre; Sergen Yalçın, 6 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Cengiz Ünder'in bonservisinin Fenerbahçe'den alınmasını istedi. Yönetim ise Yalçın'ın bu talebi sonrası hemen çalışmalara başladı.

Sergen Yalçın'ın Cengiz Ünder'in idmanlardaki performansını oldukça beğendiği aktarıldı. Siyah-beyazlıların 6 milyon Euro'luk bedeli ödeyerek bonservisini almayı planladığı Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'yle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Cengiz Ünder şu ana kadar Beşiktaş formasıyla 4 maçta süre aldı ve 1 gollük skor katkısı verdi. 28 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.

İlgili Konular: #beşiktaş #sergen yalçın #cengiz ünder

İlgili Haberler

Beşiktaş, lige 3'te 3'le başladı
Beşiktaş, lige 3'te 3'le başladı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş GAİN, sahasında ONVO Büyükçekmece Basketbol'u 100-76 mağlup etti. Beşiktaş GAİN, lige 3'te 3'le başladı.
Murat Şahin'den Beşiktaş için açıklama!
Murat Şahin'den Beşiktaş için açıklama! Beşiktaş'ta daha önce teknik ekipte yer alan Murat Şahin, kariyerine teknik direktör olarak devam edeceğini açıkladı.
Son durumu belli oldu: Beşiktaş'tan El Bilal Toure için sakatlık açıklaması!
Son durumu belli oldu: Beşiktaş'tan El Bilal Toure için sakatlık açıklaması! Beşiktaş, El Bilal Toure'nin MR sonuçlarını açıkladı. Buna göre futbolcunun uyluk arka adalesinde (Biceps Femoris) gerilme ve kanama tespit edildiği bildirildi.