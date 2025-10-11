Fenerbahçe'den kiralanmıştı... Sergen Yalçın'dan Cengiz Ünder kararı!

Fenerbahçe'de beklentilerin çok altında kalan Cengiz Ünder, sezon başında Sergen Yalçın'ın da talebiyle Beşiktaş'a kiralanmıştı. Tecrübeli teknik direktörden Cengiz Ünder için yeni bir talep geldiği belirtildi.

Sözcü'de yer alan habere göre; Sergen Yalçın, 6 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Cengiz Ünder'in bonservisinin Fenerbahçe'den alınmasını istedi. Yönetim ise Yalçın'ın bu talebi sonrası hemen çalışmalara başladı.

Sergen Yalçın'ın Cengiz Ünder'in idmanlardaki performansını oldukça beğendiği aktarıldı. Siyah-beyazlıların 6 milyon Euro'luk bedeli ödeyerek bonservisini almayı planladığı Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'yle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Cengiz Ünder şu ana kadar Beşiktaş formasıyla 4 maçta süre aldı ve 1 gollük skor katkısı verdi. 28 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.