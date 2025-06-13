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Fenerbahçe'den Kyle Walker'a resmi teklif!

Fenerbahçe'den Kyle Walker'a resmi teklif!

13.06.2025 12:58:00
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Haber Merkezi
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Fenerbahçe'den Kyle Walker'a resmi teklif!

Fenerbahçe, Manchester City forması giyen İngiliz sağ bek Kyle Walker'a resmi teklif yaptı.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.

Bright Osayi-Samuel ile sözleşme yenilemeyen Fenerbahçe, yeni sağ bek için arayışlara başladı. Sarı-lacivertlilerin Kyle Walker ile ilgilendiği öne sürüldü.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Manchester City forması giyen İngiliz sağ bek Kyle Walker'a resmi teklif yaptı.

Manchester City'den geçen sezonun ikinci yarısında Milan'a kiralanan 35 yaşındaki Walker, sezonun sona ermesiyle birlikte İngiliz ekibine geri döndü. Kyle Walker'ın, Manchester City ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Kyle Walker, Manchester City ve Milan'da geride kalan sezonda toplamda 34 maçta süre buldu.

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