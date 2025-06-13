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Teknik direktörü açıkladı... Tomas Cuello transferinde Fenerbahçe'ye kötü haber!

Teknik direktörü açıkladı... Tomas Cuello transferinde Fenerbahçe'ye kötü haber!

13.06.2025 12:10:00
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Cumhuriyet Spor
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Teknik direktörü açıkladı... Tomas Cuello transferinde Fenerbahçe'ye kötü haber!

Fenerbahçe'nin teklif götürdüğü iddia edilen Tomas Cuello için Atletico Mineiro Teknik Direktörü Cuca'dan açıklama geldi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Arjantinli kanat oyuncusu Tomas Cuello'yu gündemine almıştı.

Brezilya basınında çıkan haberlerde Fenerbahçe'nin Cuello için Mineiro'ya 8 milyon dolarlık teklif yaptığı belirtilmişti.

Öte yandan Atletico Mineiro Teknik Direktörü Cuca, Internacional maçı sonrası Tomas Cuello'nun geleceğiyle ilgili gelen soruya sinirlendi.

"Bu soruyu sorma" diyerek muhabire çıkışan Cuca, Tomas Cuello'nun takımdan kalacağını açıklayıp "Gitmeyecek. Gidecek olsa giderdi" ifadelerini kullandı.


İlgili Konular: #fenerbahçe #Atletico Mineiro

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