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Leroy Sane, Galatasaray'daki hedefini açıkladı! 'Birkaç sürpriz yapmak istiyorum'

Leroy Sane, Galatasaray'daki hedefini açıkladı! 'Birkaç sürpriz yapmak istiyorum'

13.06.2025 12:31:00
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Cumhuriyet Spor
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Leroy Sane, Galatasaray'daki hedefini açıkladı! 'Birkaç sürpriz yapmak istiyorum'

Galatasaray'ın yeni yıldızı Leroy Sane, "Türkiye'nin bir numaralı takımına transfer oldum" dedi.

Galatasaray'ın yeni yıldızı Leroy Sane, sarı-kırmızılılara transferiyle ilgili Sky'a açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a transferinin ardından milli takım şansının tehlikeye girdiği iddialarına yanıt veren Alman yıldız, "Bu konudaki tartışmaları anlayabiliyorum ama bekleyip göreceğiz. Türkiye'nin açık ara bir numaralı takımına transfer oldum. Buraya uyum sağlamam kolay olacak. Çünkü Galatasaray'da Almanca konuşan oyuncu sayısı fazla. Burada liderlik rolü üstlenmek istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız ve orada iddialı hedeflerimiz var" dedi.

DÜNYA KUPASI HEDEFİ

2026 Dünya Kupası'nda yer almak istediğini söyleyen Sane, "Julian Nagelsmann ile olan iletişimim benim için özellikle önemli. Bu iletişime her zaman değer verdim ve bunun devam edeceğinden eminim. Güçlü performanslar sergilemem gerekiyor ve 2026 Dünya Kupası'nda kesinlikle yer almak istiyorum" sözlerini sarf etti.

Sane, Galatasaray'daki hedefiyle ilgili, "Burada tekrar şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'nde birkaç sürpriz yapmak istiyorum" diye konuştu.


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