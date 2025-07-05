Fenerbahçe'den Maximin açıklaması

Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin'in doping iddiaları üzerine bir açıklama geldi.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"2024-25 sezonunda formamızı giymiş olan Allan Saint-Maximin'in, bir sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamaları hayretle takip ettik.

Sporcunun yaşadığı bir sağlık sorunu sonrasında kendisine uygulanan tedavi sürecine ilişkin gerçekleri kamuoyuna çarpıtarak aktarması, kulübümüzün itibarını zedelemeyi hedefleyen bir girişimdir.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine ve kurumsal itibarımıza yönelik çarpıtılmış beyanlara karşı tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü"



