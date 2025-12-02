Nelson Semedo'dan Mario Lemina paylaşımı!

Süper Lig'de haftalardır merakla beklenen Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Wolverhampton'dan eski takım arkadaşı olan Nelson Semedo ile Mario Lemina dev derbide rakip oldu. Karşılaşmanın ardından iki futbolcunun samimi sohbeti dikkat çekerken, yaptıkları paylaşım ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Semedo paylaşımında, "Günün sonunda her şey sevgi ve saygıdan ibaret kardeşim" ifadelerini kullandı. Lemina ise bu paylaşımı, "Artık aynı takım için mücadele etmiyoruz ama sana olan sevgim aynı koca adam" notunu yazarak alıntıladı.