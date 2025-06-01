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Fenerbahçe'den stat açıklaması: Çalışmalar başladı!

Fenerbahçe'den stat açıklaması: Çalışmalar başladı!

1.06.2025 16:49:00
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Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'den stat açıklaması: Çalışmalar başladı!

Fenerbahçe'nin, 2024-25 sezonunu Konyaspor maçı ile noktalamasının ardından sarı lacivertli futbol takımının maçlarını oynadığı Ülker Stadı'nda yenileme ve tadilat çalışmaları başladı.

Fenerbahçe Kulübü, Ülker Stadı'nda yenileme ve tadilat çalışmalarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 2024-2025 sezonunun Kadıköy'deki TÜMOSAN Konyaspor müsabakasıyla tamamlanmasının ardından Ülker Stadı tadilata girdi.

Çalışmalar kapsamında Maraton ve Fenerium tribünlerinde bulunan 9 bin adet koltuk yenilenecek. 

Koltukların söküm işlemi tamamlandıktan sonra tribünlerin zeminleri düzeltilecek ve gerekli yerlerde tadilat çalışmaları yapılacak.  Ardından 9 bin yeni koltuğun montaj işlemleri gerçekleştirilecek. 

Koltuk yenileme çalışmalarının 15 Temmuz'da tamamlanması planlanıyor.


İlgili Konular: #fenerbahçe #Ülker Stadyumu

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