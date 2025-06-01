Fenerbahçe'den ayrılmıştı... Edin Dzeko'dan transferde ters köşe!

Fenerbahçe'de 2 yıllık Edin Dzeko dönemi resmen sona erdi. Sarı-lacivertliler, tecrübeli golcüyle veda ederken Dzeko'nun yeni adresinin neresi olacağı merak konusu.

İtalya'dan Tuttomercato'nun geçtiği habere göre Edin Dzeko, Bologna ile görüşme halinde.

Haberde Como'nun da Edin Dzeko için devrede olduğu ancak tecrübeli forvet için en somut adımları atan ve en kararlı olan kulübün Bologna olduğu vurgulandı.

Önümüzdeki saatlerde tarafların bir kez daha bir araya geleceği haber detayında yer aldı.

Edin Dzeko'ya ABD ve Arap ülkelerinden de teklifler olduğu ancak oyuncunun Avrupa'da kalmak istediği aktarıldı.

39 yaşındaki Edin Dzeko bu sezon tüm kulvarlarda 53 maça çıkıp 3263 dakika süre aldı. Tecrübeli forvet 21 gol ve 8 asistlik istatistik yakaladı.



