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Fenerbahçe'den 'yardımcı' iddialarına yalanlama: 'Haberlerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır'

Fenerbahçe'den 'yardımcı' iddialarına yalanlama: 'Haberlerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır'

19.06.2025 11:48:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'den 'yardımcı' iddialarına yalanlama: 'Haberlerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır'

Fenerbahçe, futbol direktörü Devin Özek'in kendisine bir yardımcı aradığı yönünde çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı ve iddiaları yalanladı.

Fenerbahçe, futbol direktörü Devin Özek'in kendisine bir yardımcı aradığı ve görüşmelerin başladığı yönünde şeklinde çıkan haberleri yalanladı.

Devin Özek

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Futbol Direktörümüz Sayın Devin Özek'in ekibinde çalışmak üzere bir yardımcı önerdiği ve bu doğrultuda bir isimle görüşmelerin başladığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Kulübümüzün bu yönde herhangi bir planlaması veya tasarrufu bulunmamaktadır.

Bunun dışında, son dönemde futbol takımımız özelinde kamuoyunda yer alan ancak doğrudan Kulübümüz tarafından paylaşılmayan haberlerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

İlgili Konular: #fenerbahçe #Devin Özek

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