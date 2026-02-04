Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri kararı: TFF'ye bildirildi!

Fenerbahçe, Faslı golcü Youssef En-Nesyri'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

78 MAÇTA 44 GOLE KATKI

Sarı-lacivertli ekip, 28 yaşındaki forveti 2024 yılında Sevilla'dan kadrosuna katmıştı.

İki sezondur sarı-lacivertli formayı giyen En-Nesyri, 78 maçta 38 gol ve 6 asist kaydetti.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre; Faslı golcünün yeni adresi Suudi Arabistan'ın köklü kulüplerinden Al-Ittihad oldu.

Habere göre sarı-lacivertli yönetim, En-Nesyri'nin ayrılığının ardından Al-Ittihad forması giyen Fransız yıldız N'Golo Kante ve kulübüyle her konuda anlaşmaya vardı.

Yönetimin, Kante transferine dair gerekli belgeleri TMS (Transfer Eşleştirme Sistemi) üzerine yüklediği kaydedildi. Transfere dair Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelecek resmi onayın beklendiği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe, Kante transferinde yaşanan süreçle ilgili açıklama yapmıştı. Fenerbahçe'nin açıklamasında Kante'nin transferinin gerçekleşmeyeceği belirtmişti.

Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Yaşanan bu gelişmeler sonucunda söz konusu transfer süreci ne yazık ki sonuçlandırılamamıştır. Bu sürecin camiamızda yarattığı hayal kırıklığını anlıyor ve paylaşıyoruz. Kulübümüz, sportif hedefleri doğrultusunda kadro yapılanmasına aynı kararlılık ve disiplinle devam etmektedir" denildi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Al Ittihad Kulübü ile N'Golo Kanté ve Youssef En-Nesyri'yi kapsayan transfer süreci, kulübümüz tarafından planlandığı şekilde ve tüm yönleriyle titizlikle yürütülmüştür.

Teknik heyetimizin talebi doğrultusunda ilerleyen bu süreçte oyuncularla anlaşma sağlanmış; transfer edilecek oyuncunun sağlık kontrolleri tamamlanmış, gerekli onaylar alınmış ve kulübümüz üzerine düşen tüm yükümlülükleri süresi içinde eksiksiz olarak yerine getirmiştir. Transfer tesciline ilişkin evraklar, belirlenen süre içerisinde doğru ve tam şekilde sisteme yüklenmiştir.

Ancak karşı kulüp tarafından ilgili TMS bilgilerinin hatalı girilmesi nedeniyle, kulübümüzden bağımsız şekilde işlemler transfer tescil süresi içerisinde tamamlanamamıştır. Bu doğrultuda ek süre talep edilmiş, FIFA nezdinde gerekli görüşmeler kulübümüzce gerçekleştirilmiş ve sürecin çözüme kavuşması adına tüm adımlar atılmıştır. Buna rağmen devam eden süreçte, tarafımıza herhangi bir gerekçe sunulmaksızın karşı kulüp tarafından işlemler tamamlanmamıştır.

Yaşanan bu gelişmeler sonucunda söz konusu transfer süreci ne yazık ki sonuçlandırılamamıştır.

Bu sürecin camiamızda yarattığı hayal kırıklığını anlıyor ve paylaşıyoruz.

Kulübümüz, sportif hedefleri doğrultusunda kadro yapılanmasına aynı kararlılık ve disiplinle devam etmektedir."