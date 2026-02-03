Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe maçı sonrası: Kocaelispor'dan TFF'ye Skriniar başvurusu!

3.02.2026 14:42:00
Cumhuriyet Spor
Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Fenerbahçe'yle oynanan maçın ardından sarı-lacivertli kulübün futbolcusu Milan Skriniar için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapıldığını açıkladı.

Kocaelispor, Fenerbahçe forması giyen Milan Skriniar ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Fenerbahçeli bir futbolcunun tribünlerimize karşı en hafif tabirle rezil bir hareketi olmuştur. Hukuki anlamda bu şahsın hak ettiği cezayı Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde alacağına dair en ufak şüphemiz bulunmamaktadır. Bu şahıs bir daha bizim stadyumumuza futbolcu olarak geldiğinde taraftarlarımız ilgili şahısa müstahak olan ilgi ve alakayı gösterecektir" denildi.

İşte Kocaelispor'dan yapılan açıklama:

"Dün akşam oynamış olduğumuz müsabakada tüm futbol kamuoyunun malumu olduğu üzere Fenerbahçeli bir futbolcunun tribünlerimize karşı en hafif tabirle rezil bir hareketi olmuştur.

Lakin bu hareket, sadece taraftarımıza yapılmış bir hareket olarak değerlendirilemez. Bu hareket, ülke futbolunun düzenleyicisi Türkiye Futbol Federasyonu'na, rakibimiz Fenerbahçe'ye ve ülkemizin ahlaki değerlerine açıkça saldırı ve hakaret mesabesindedir. Bu rezillikten ötürü kulübümüz tarafından gerekli tüm aksiyonlar alınmıştır lakin en büyük tepkiyi Fenerbahçe kulübü ile ülkemizde taraflı tarafsız tüm futbol severlerin vermesi gerekmektedir.

Kulübümüzce bugün itibariyle Türkiye Futbol Federasyonu hukuk kurulları nezdinde ilgili şahısa yönelik Futbol Disiplin Talimatı ilgili maddeleri gereğince cezai müeyyide tatbik edilmesi adına başvuru yapılmıştır.

Hukuki anlamda bu şahsın hak ettiği cezayı Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde alacağına dair en ufak şüphemiz bulunmamaktadır. Bu şahıs bir daha bizim stadyumumuza futbolcu olarak geldiğinde taraftarlarımız ilgili şahısa müstahak olan ilgi ve alakayı gösterecektir.

Futbolumuzun ve ülkemizin etik ve ahlaki değerlerine saldıran bu şahıs hakkında en büyük cezayı yine halihazırda futbol oynadığı Fenerbahçe Spor Kulübü'nün vermesi gerektiğini hatırlatırız.

Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

İlgili Konular: #TFF #fenerbahçe #Kocaelispor #milan skriniar

