Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri'ye veda!

Fenerbahçe, Suudi Arabistan Pro Ligi takımı Al Ittihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri'ye veda paylaşımı yaptı.
Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Teşekkürler Youssef En-Nesyri. Futbolcumuz Youssef En-Nesyri'nin, Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Ittihad FC'ye transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Formamızı giydiği süre boyunca sahadaki mücadelesi ve profesyonelliğiyle kulübümüze değer katan En-Nesyri'ye vermiş olduğu emekler için teşekkür eder; kariyerinin yeni bölümünde başarılar dileriz."