Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri'ye veda!

4.02.2026 15:18:00
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Al Ittihad'a transfer olan Faslı golcü Youssef En-Nesyri'ye veda etti.

Fenerbahçe, Suudi Arabistan Pro Ligi takımı Al Ittihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri'ye veda paylaşımı yaptı.

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teşekkürler Youssef En-Nesyri. Futbolcumuz Youssef En-Nesyri'nin, Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Ittihad FC'ye transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Formamızı giydiği süre boyunca sahadaki mücadelesi ve profesyonelliğiyle kulübümüze değer katan En-Nesyri'ye vermiş olduğu emekler için teşekkür eder; kariyerinin yeni bölümünde başarılar dileriz."

