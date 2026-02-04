Cumhuriyet Gazetesi Logo
Resmi açıklama geldi: Fenerbahçe, N'Golo Kante'nin İstanbul'a geliş saatini duyurdu!

Resmi açıklama geldi: Fenerbahçe, N'Golo Kante'nin İstanbul'a geliş saatini duyurdu!

4.02.2026 11:42:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Resmi açıklama geldi: Fenerbahçe, N'Golo Kante'nin İstanbul'a geliş saatini duyurdu!

Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante, İstanbul'a geliyor. Sarı-lacivertli kulüp, Fransız yıldızın bu akşam İstanbul'da olacağı saati duyurdu.

Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, uzun süredir uğraştığı N'Golo Kante transferinde mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe, Fransız futbolcu N'Golo Kante'yle 2,5 yıllık anlaşma yapıldığını TFF'ye bildirdi. 

İSTANBUL'A GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU

Sarı-lacivertli ekip yeni transferi N'Golo Kante'nin İstanbul'a geliş saatini açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Futbolcumuz N’Golo Kante, bugün saat 21.30’da Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır.”

İlgili Konular: #fenerbahçe #transfer #n'golo kante

İlgili Haberler

Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri kararı: TFF'ye bildirildi!
Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri kararı: TFF'ye bildirildi! Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki Faslı oyuncu Youssef En-Nesyri'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdiği öğrenildi.
Fenerbahçe'de N'Golo Kante transferinde mutlu son!
Fenerbahçe'de N'Golo Kante transferinde mutlu son! Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Ittihad forması giyen 34 yaşındaki Fransız oyuncu N'Golo Kante'yi kadrosuna kattığı kaydedildi.
Fenerbahçe Beko deplasmanda güldü: Barcelona'ya geçit vermedi!
Fenerbahçe Beko deplasmanda güldü: Barcelona'ya geçit vermedi! Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 26. haftasında deplasmanda karşılaştığı Barcelona'yı 82-78 mağlup etti.