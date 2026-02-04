Resmi açıklama geldi: Fenerbahçe, N'Golo Kante'nin İstanbul'a geliş saatini duyurdu!

Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, uzun süredir uğraştığı N'Golo Kante transferinde mutlu sona ulaştı.
Fenerbahçe, Fransız futbolcu N'Golo Kante'yle 2,5 yıllık anlaşma yapıldığını TFF'ye bildirdi.
İSTANBUL'A GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU
Sarı-lacivertli ekip yeni transferi N'Golo Kante'nin İstanbul'a geliş saatini açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Futbolcumuz N’Golo Kante, bugün saat 21.30’da Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır.”