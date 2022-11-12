Fenerbahçe, deplasmanda set vermedi
Fenerbahçe HDI Sigorta, Efeler Ligi'nde Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.
Salon: Ali Yücel
Hakemler: Gürhan Gül, Deniz Demir Güvenç
Tokat Belediye Plevne: Ahmet Can Büyükgöz, Kaan Bülbül, Mustafa Cervatoğlu, Berkay Yavuz, Atakan Topal, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu (Ali İhsan Heper, Hasan Balcıoğlu, Eren Kanlı, Sadık Efe Özbey, Muhammed Furkan Açıkgöz, Egecan Avcıl)
Fenerbahçe HDI Sigorta: Hasan Sıkar, Arda Bostan, Louati, Ahmet Tümer, Kaan Gürbüz, Ferreira (Hasan Yeşilbudak, İzzet Ünver, Burak Mert, Peric)
Setler: 18-25, 19-25, 19-25
Süre: 84 dakika (26, 31, 27)
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