Fenerbahçe, deplasmanda set vermedi

Fenerbahçe HDI Sigorta, Efeler Ligi'nde deplasmanda Altekma'yı 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
17 Aralık 2022 Cumartesi, 18:22
Fenerbahçe, deplasmanda set vermedi
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AXA Sigorta Efeler Ligi 13. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Altekma'yı 3-0 yendi.

Salon: Atatürk Voleybol

Hakemler: Sadettin Deneri, Necmi Avcı

Altekma: Ertuğrul Gazi Metin, Souza, Altay Demirci, Emin Gök, Muzaffer Yönet, Tatarov (Hüseyin Şahin, Mehmet Özbek, Selman Ateş)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Vahit Emre Savaş, Kaan Gürbüz, Peric, Ahmet Tümer, Marouflakarani (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Arda Bostan, Oğuzhan Tarakçı)

Setler: 21-25, 19-25, 20-25

Süre: 76 dakika (26, 25, 25)


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