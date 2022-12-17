Fenerbahçe, deplasmanda set vermedi
Fenerbahçe HDI Sigorta, Efeler Ligi'nde deplasmanda Altekma'yı 3-0 mağlup etti.
AXA Sigorta Efeler Ligi 13. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Altekma'yı 3-0 yendi.
Salon: Atatürk Voleybol
Hakemler: Sadettin Deneri, Necmi Avcı
Altekma: Ertuğrul Gazi Metin, Souza, Altay Demirci, Emin Gök, Muzaffer Yönet, Tatarov (Hüseyin Şahin, Mehmet Özbek, Selman Ateş)
Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Vahit Emre Savaş, Kaan Gürbüz, Peric, Ahmet Tümer, Marouflakarani (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Arda Bostan, Oğuzhan Tarakçı)
Setler: 21-25, 19-25, 20-25
Süre: 76 dakika (26, 25, 25)
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