Fenerbahçe, deplasmanda zorlanmadı!
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Develi Belediyespor'u 3-0 yendi.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Develi Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: Şehit Murat Kocatürk
Hakemler: Yavuz Akdemir, Mahmut Karaca
Develi Belediyespor: Caner Pekşen, Stankovic, Berkan Eryüz, Yusuf Eken, Abdullah Çam, Ahmet Samet Baltacı (Berkan Bozan, Mehmet Susam, Boyanov, Hamdi Erkan)
Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Emre Savaş, Kaan Gürbüz, Ferreira, Ahmet Tümer, Lakrani (İzzet Ünver, Halil İbrahim Kurt, Arda Bostan, Hasan Sıkar, Peric, Meljanac)
Setler: 20-25, 13-25, 22-25
Süre: 72 dakika (25, 21, 26)
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