Fenerbahçe, deplasmanda zorlanmadı!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Develi Belediyespor'u 3-0 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 23:03
Fenerbahçe, deplasmanda zorlanmadı!
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Develi Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Salon: Şehit Murat Kocatürk

Hakemler: Yavuz Akdemir, Mahmut Karaca

Develi Belediyespor: Caner Pekşen, Stankovic, Berkan Eryüz, Yusuf Eken, Abdullah Çam, Ahmet Samet Baltacı (Berkan Bozan, Mehmet Susam, Boyanov, Hamdi Erkan)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Emre Savaş, Kaan Gürbüz, Ferreira, Ahmet Tümer, Lakrani (İzzet Ünver, Halil İbrahim Kurt, Arda Bostan, Hasan Sıkar, Peric, Meljanac)

Setler: 20-25, 13-25, 22-25

Süre: 72 dakika (25, 21, 26)


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