Fenerbahçe, Diack'ın lisansını çıkarttı
Fenerbahçe, geçen sezon Tuzlaspor'da forma giyen Lamine Diack'ın lisansını çıkarttı.
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertliler, geçen sezon Tuzlaspor'da forma giyen Lamine Diack'ın lisansını çıkarttı.
21 yaşındaki Senegalli futbolcunun lisansının çıkmasının ardından MKE Ankaragücü'ne kiralandığı ve Başkent ekibinin kampında olduğu öğrenildi.
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