Fenerbahçe, Diack'ın lisansını çıkarttı

Fenerbahçe, geçen sezon Tuzlaspor'da forma giyen Lamine Diack'ın lisansını çıkarttı.

cumhuriyet.com.tr
22 Temmuz 2022 Cuma, 18:30
Fenerbahçe, Diack'ın lisansını çıkarttı
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertliler, geçen sezon Tuzlaspor'da forma giyen Lamine Diack'ın lisansını çıkarttı.

21 yaşındaki Senegalli futbolcunun lisansının çıkmasının ardından MKE Ankaragücü'ne kiralandığı ve Başkent ekibinin kampında olduğu öğrenildi.


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