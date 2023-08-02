Fenerbahçe, Diego Rossi'nin ayrılığını açıkladı!

Yayınlanma: 02.08.2023 - 23:01

Güncelleme: 02.08.2023 - 23:01

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Diego Rossi'nin geleceği belli oldu.

Fenerbahçe, Diego Rossi ile yolların ayrıldığını TFF'ye bildirdi. Karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı bilgisi TFF'de yer alırken; oyuncunun MLS'e transferinin kısa sürede resmileşmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı bildirimde; "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Diego Martin Rossi Marachlian'ın, ABD'nin Columbus Crew SC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Rossi'nin transferinin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.