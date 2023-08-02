Fenerbahçe, Diego Rossi'nin ayrılığını açıkladı!
Fenerbahçe, Diego Rossi için ABD ekibi Columbus Crew SC ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Diego Rossi'nin geleceği belli oldu.
Fenerbahçe, Diego Rossi ile yolların ayrıldığını TFF'ye bildirdi. Karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı bilgisi TFF'de yer alırken; oyuncunun MLS'e transferinin kısa sürede resmileşmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı bildirimde; "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Diego Martin Rossi Marachlian'ın, ABD'nin Columbus Crew SC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Rossi'nin transferinin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.
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