Fenerbahçe, Diego Rossi'nin ayrılığını açıkladı!

Fenerbahçe, Diego Rossi için ABD ekibi Columbus Crew SC ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.08.2023 - 23:01
Fenerbahçe, Diego Rossi'nin ayrılığını açıkladı!
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Diego Rossi'nin geleceği belli oldu.

Fenerbahçe, Diego Rossi ile yolların ayrıldığını TFF'ye bildirdi.  Karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı bilgisi TFF'de yer alırken; oyuncunun MLS'e transferinin kısa sürede resmileşmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı bildirimde; "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Diego Martin Rossi Marachlian'ın, ABD'nin Columbus Crew SC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi. 

Rossi'nin transferinin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.


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