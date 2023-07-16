Fenerbahçe, Dominik Livakovic ile anlaşmaya vardı

Yayınlanma: 16.07.2023 - 12:05

Güncelleme: 16.07.2023 - 12:05

Fenerbahçe yeni sezon öncesi kaleci transferi yapmaya hazırlanıyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı lacivertliler, Hırvatistan Milli Takımı'nın başarılı file bekçisi Dominik Livakovic'in transferi için kulübü Dinamo Zagreb ile anlaşmaya vardı.

İSTANBUL'A GELMESİ BEKLENİYOR

Haberde, 28 yaşındaki deneyimli eldiven için Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'e 9 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

Hırvatistan Milli Takımı'nın da kalesini koruyan Livakovic'in, kısa bir süre içinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Dominik Livakovic'in Dinamo Zagreb ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 28 yaşındaki file bekçisi, geçen sezon 49 maça çıkarken 13 maçta da kalesinde gol görmedi.