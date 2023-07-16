Fenerbahçe, Dusan Tadic'i renklerine bağladı

Fenerbahçe, dün geç saatlerde İstanbul'a getirdiği yıldız oyuncu Dusan Tadic'i kadrosuna kattı.

AA
Yayınlanma: 16.07.2023 - 22:14
Fenerbahçe, Dusan Tadic'i renklerine bağladı
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Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, 34 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Oyuncuya önümüzdeki 2 sezon için 4 milyon 200 bin avro ödeneceği duyuruldu.


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