Fenerbahçe, Dusan Tadic'i renklerine bağladı

Yayınlanma: 16.07.2023 - 22:14

Güncelleme: 16.07.2023 - 23:03

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, 34 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Oyuncuya önümüzdeki 2 sezon için 4 milyon 200 bin avro ödeneceği duyuruldu.