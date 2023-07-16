Fenerbahçe, Dusan Tadic'i renklerine bağladı
Fenerbahçe, dün geç saatlerde İstanbul'a getirdiği yıldız oyuncu Dusan Tadic'i kadrosuna kattı.
Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, 34 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Oyuncuya önümüzdeki 2 sezon için 4 milyon 200 bin avro ödeneceği duyuruldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakanlık zammı böyle savundu...
- Benzin ve motorine büyük zam
- 'Dava' arkadaşından akılalmaz sözler
- Erdoğan'dan acil 'kaynak' turu
- AKP sözlerini çabuk unuttu
- Sosyal hayata ve esnafa ceza!
- Beklenen zam geldi!
- Ölümcül kedi virüsü Kıbrıs'ı ele geçirdi
- Fenerbahçe'den 'komisyon' açıklaması!
- Soylu raporu seçimden önce Yerlikaya'ya sunuldu