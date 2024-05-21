Fenerbahçe, Eda Erdem'in sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe, Eda Erdem Dündar ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2024 - 21:54
Fenerbahçe, Eda Erdem'in sözleşmesini uzattı
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Fenerbahçe, 2008'den beri formalarını giyen kaptan Eda Erdem Dündar ile sözleşme yenilendiğini açıkladı. 

Yapılan açıklamada; imzanın 2 yıllık olduğu belirtildi. 

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama; 

"2008 yılında kulübümüze transfer olduğundan beri Çubuklu ruhunu her zaman sahaya yansıtmış, Milli Takımımızın ve Fenerbahçemizin efsane kaptanlarından Eda Erdem, kendisini 2 yıl daha sarı-lacivert renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Başkanımız Ali Y. Koç, Yönetim Kurulu Üyemiz Simla Türker Bayazıt ve Voleybol Şubesi Sportif Direktörü Dariusz Stanicki yer aldı.

Her zaman “İyi ki Fenerbahçeliyim, iyi ki Fenerbahçedeyim” diyerek kulübümüze aidiyetini vurgulayan, kulübümüz için yeri çok özel olan Kaptanımız, armamızın ışığında iki yıl daha bizimle olacak."


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