Fenerbahçe'den Eda Erdem için sakatlık açıklaması!

Yayınlanma: 10.03.2024 - 09:05

Güncelleme: 10.03.2024 - 09:05

Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları ile oynanan maçta sakatlanan kaptanı Eda Erdem için açıklama yaptı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Kaptanımız Eda Erdem'in, Türk Hava Yolları maçında yaşadığı sakatlığın ardından yapılan muayene ve tetkiklerinde sağ ayak bileği dış yan bağında (ATF ligament) kısmi yaralanma ve eklem içi ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Kaptanımıza geçmiş olsun diyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz."