Fenerbahçe Emre Mor'u resmen açıkladı

29 Haziran 2022 Çarşamba, 02:02

Fenerbahçe Kulübü, Emre Mor'la anlaşmaya vardığını resmen açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kulübümüz, Emre Mor transferi için Fatih Karagümrük Kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır."

Açıklama



Kulübümüz, Emre Mor transferi için Fatih Karagümrük Kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır.



Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/t4EuSI8ocq — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 28, 2022

SÜLEYMAN HURMA: "SÖZ VERDİM"

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Emre Mor transferi için Fenerbahçe ile anlaşatıklarını açıkladı.

TRT Spor'a konuşan Hurma yaptığı açıklamada, "Emre Mor'un bir sene daha kalması için fedakarlık yaptım. Daha fazla para önerdim. Bir sene daha kalsa, 20 milyon euroya satardım. Ama gitmek istedi ve böyle bir tablo ortaya çıktı." sözlerini kullandı.

Fenerbahçe'ye verdiği sözü tutacağını belirten Hurma, "Emre Mor için Fenerbahçe'ye söz verdim. Bundan sonra bir başka takım 10 milyon Euro bile verse, satmam. Sözümü tutarım." diyerek transferi açıklamış oldu.

BONSERVİSİ 2 MİLYON EURO

Sarı-lacivertli kulüp, VavaCars Fatih Karagümrük'le 2 milyon euro ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, Emre ile 2+1 yıllık imza atmayı planlıyor. Futbolcunun alacağı para da 1 milyon 250 bin euro olacak. Kulüpler arasındaki son detaylar netleşince imzalar atılacak.

Emre Mor geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük formasıyla muhteşem bir çıkış yakaladı. 24 yaşındaki oyuncu 29 müsabakada forma şansı buldu. Başarılı sağ kanat bu süreçte rakip fileleri 6 kez havalandırdı ve 4 de asist yaptı.