Fenerbahçe evinde kalesini ilk kez gole kapattı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ilk kez sahasında gol yemeden maç tamamladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.09.2023 - 22:35
Fenerbahçe evinde kalesini ilk kez gole kapattı
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Fenerbahçe, bu sezon ligde ev sahibi olduğu bir karşılaşmada ilk kez kalesini gole kapattı.

Ligde sırasıyla seyircisi önünde Gaziantep FK ve Antalyaspor maçlarına çıkan sarı-lacivertliler, kalesinde ilk maçta 1, ikinci maçta ise 2 gol görmüştü.

İsmail Kartal'ın öğrencileri, RAMS Başakşehir karşısında ise gol yemeden galip gelmeyi bildi.


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Dominik Livakovic fenerbahçe Trendyol Süper Lig

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