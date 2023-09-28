Fenerbahçe evinde kalesini ilk kez gole kapattı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ilk kez sahasında gol yemeden maç tamamladı.
Fenerbahçe, bu sezon ligde ev sahibi olduğu bir karşılaşmada ilk kez kalesini gole kapattı.
Ligde sırasıyla seyircisi önünde Gaziantep FK ve Antalyaspor maçlarına çıkan sarı-lacivertliler, kalesinde ilk maçta 1, ikinci maçta ise 2 gol görmüştü.
İsmail Kartal'ın öğrencileri, RAMS Başakşehir karşısında ise gol yemeden galip gelmeyi bildi.
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