Fenerbahçe evinde Umana Reyer'i devirdi, liderliği garantiledi

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu beşinci maçında, Fenerbahçe Opet, Umana Reyer Venezia'yı 86-66'lık skorla yendi.

Fenerbahçe evinde Umana Reyer'i devirdi, liderliği garantiledi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.01.2025 - 22:03

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu beşinci maçında konuk ettiği İtalya'nın Umana Reyer takımını 86-66 yendi.

Fenerbahçe Opet, grubunu lider tamamlamayı garantiledi.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Jelena Tomic (Hırvatistan), Veronika Obertova (Slovakya), Ewa Matuszewska (Polonya)

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 9, Williams 13, Meesseman 22, Allemand 3, Charles 14, Atkins 2, Lekovic 2, Sacalir 7, Sabally 12, Badiane 2

Umana Reyer: Berkani 11, Smalls 15, Nicolodi 4, Stankovic 1, Kuler 15, Miccoli 5, Cubaj, Fassina 11, Santucci 4

1. Periyot: 22-25

Devre: 47-33

3. Periyot: 70-53

5 Faulle çıkan: 24.28 Stankovic (Umana Reyer)


Etiketler: #fenerbahçe opet #Umana Reyer Venezia #FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
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