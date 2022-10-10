Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı sonrası Caner Erkin'den açıklama!
VavaCars Fatih Karagümrük forması giyen Caner Erkin, 5-4 kaybettikleri Fenerbahçe maçındaki tartışılan görüntüsüne ilişkin konuştu.
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-4 yendi. Fatih Karagümrük forması giyen Caner Erkin, Fenerbahçe maçında ev sahibi ekibin gole çevirdiği ikinci penaltı vuruşu esnasındaki eleştirilen görüntüsü hakkında açıklamalarda bulundu.
Beyaz TV'ye konuştuğu belirtilen deneyimli oyuncunun, "Gole sevinmedim, kaleciye tepki gösterdim" dediği kaydedildi. Erkin'in penaltı öncesinde Enner Valencia'nın vuruş yapacağı köşeyi söylemesine rağmen kalecinin gole engel olamamasına tepki gösterdiğini söylediği bildirildi.
NE OLMUŞTU?
VavaCars Fatih Karagümrük forması giyen Caner Erkin'in Fenerbahçe maçında sarı lacivertli ekibin gole çevirdiği ikinci penaltı vuruşundan sonraki hareketleri sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.
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