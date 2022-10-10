Nihat Kahveci'den Altay Bayındır tepkisi: Bir sıkıntı var!

"KADIKÖY'Ü SEVİYOR"

Sarı-lacivertlilerin Chelsea'den kadrosuna kattığı Michy Batshuayi'nin performansını değerlendiren Nihat Kahveci, "Batshuayi net bir şekilde Kadıköy'ü seviyor. Dinamo Kiev'de de son anda attı. Larnaca'da attı ve bu maç son dakika golü muhteşem son vuruş. Son vuruşlarını eleştirdiğimiz Batshuayi, Fenerbahçe idmanlarından sonra çok fazla gol vuruşu çalışmış. 3 gol attı. 3'üde birbirinden klas. Bu maçın başlığını "Batshuayi Kadıköy'ü seviyor" olarak atabiliriz. Kolay bir şey değil. Beşiktaş'ta öyle bir sezon yaşadı ki, attıklarından çok kaçırdıklarıyla anıldı. Orayı bırakmış, yepyeni bir sayfa açmış kendine. Ben Kadıköy'ün çocuğuyum dercesine oynuyor. Valencia da kaçırıyor taraftarı kızdırıyor ve 'buyrun hat-rick' diyor" diye konuştu.