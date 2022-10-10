Nihat Kahveci'den Altay Bayındır tepkisi: Bir sıkıntı var!
"ALLAH SABIR VERSİN"
Sarı-lacivertlilerin Fatih Karagümrük'ü 5-4'le geçtiği maçı TRT Spor'da değerlendiren Nihat Kahveci, "Ben futbol sever olarak çok keyif aldım. İki takım taraftarlarına Allah sabır versin. Hüznü, sevinci hep bir arada yaşadılar. Üzüntüyü de mutluluğu da en üst seviyede yaşadılar. Maç 5-4 bitti. Birine sorsan 'seri penaltı mı atıldı?' der" açıklamasını yaptı.
Fenerbahçe'nin 4 gol yemesiyle ilgili konuşan Nihat Kahveci, "Son dakikaya kadar maçı bırakmayan, golü arayan bir Fenerbahçe vardı. Kalesinde de 2020'den sonra kalesinde ilk kez 4 gol yiyen bir Fenerbahçe vardı. Hoca burayı analiz eder "biz niye 4 gol yedik" diye. Jesus'lu Fenerbahçe için ne diyorduk. Çok umursamaz bazen. 4-3 kazanır, 3-2 kazanır. Yeter ki kazansın. Son dakikaya kadar gol arıyor zaten" dedi.
"KADIKÖY'Ü SEVİYOR"
Sarı-lacivertlilerin Chelsea'den kadrosuna kattığı Michy Batshuayi'nin performansını değerlendiren Nihat Kahveci, "Batshuayi net bir şekilde Kadıköy'ü seviyor. Dinamo Kiev'de de son anda attı. Larnaca'da attı ve bu maç son dakika golü muhteşem son vuruş. Son vuruşlarını eleştirdiğimiz Batshuayi, Fenerbahçe idmanlarından sonra çok fazla gol vuruşu çalışmış. 3 gol attı. 3'üde birbirinden klas. Bu maçın başlığını "Batshuayi Kadıköy'ü seviyor" olarak atabiliriz. Kolay bir şey değil. Beşiktaş'ta öyle bir sezon yaşadı ki, attıklarından çok kaçırdıklarıyla anıldı. Orayı bırakmış, yepyeni bir sayfa açmış kendine. Ben Kadıköy'ün çocuğuyum dercesine oynuyor. Valencia da kaçırıyor taraftarı kızdırıyor ve 'buyrun hat-rick' diyor" diye konuştu.
Son olarak Altay Bayındır'ın performansı hakkında konuşan Nihat Kahveci şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe'de şu sorun var. Biz bu takımın hep tutanını övüyorduk, atan eksik diyorduk. Şimdi de atan taraf çok iyi tutan Altay'da sıkıntı var. İkisi bir arada olursa ne olur bilemiyorum. Altay'ı kaybetmemek lazım. Bu sene neden bu performansı gösteriyor? Bunu sormak lazım."
Video Haberler
- Faytonculuk mesleğinin son temsilcisi: Çırak bulamıyorum
- 'Adana Lezzet Festivali'ne hafta sonu yoğun ilgi
- Maskeye direnen dönercinin 90bin TL cezası silinecek mi?
- Anastasia, Türk donörün iliğiyle hayata tutundu
- Gastronomi kentinin tescilli lezzeti için müze kuruluyor
- İzlediği itfaiyeci eğitimleri hayatını değiştirdi
- Tekstil atıklarını geri dönüştürerek ihracat yapıyor
- Noel Baba Kuş Cenneti, flamingoların evi oldu
- Karadağ'ın fotoğraf sergisi Folkart'ta açıldı
- 'İklim Atölyeleri' ile geleceği kurtaracak
En Çok Okunan Haberler
-
- Kadıköy'de patlama: 3 kişi yaşamını yitirdi
- Sadece izlemiyor, aynı zamanda...
- 'Bu memleketi haraç mezat pazarlayanlar...'
- Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
- Kırım Köprüsü'ndeki patlamayla ilgili yeni gelişme
- Putin her an harekete geçebilir
- Hem yazara hem okura saygısızlık!
- Babacan'dan 'baskın seçim' açıklaması
- Soyer açıkladı, İmamoğlu tebrik etti
- Meteoroloji'den 20 kente 'turuncu' ve 'sarı' uyarı