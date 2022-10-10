Şansal Büyüka: Jesus senden büyük 'futbol' var
Hilmi Türkay - Cumhuriyet
Mücadele düzeyi, temposu yüksek ve pozisyon açısından zengin bir maç izledik. Ancak alışık olduğumuz F.Bahçe oyununu özellikle ilk yarıda göremedik. Öndeki baskı organize değildi. Böyle olunca Karagümrük ayağa paslar ve terse uzun toplarla rakip yarı sahaya rahat geçti. Bu da F.Bahçe’nin savunmadaki bazı eksiklerini ortaya çıkardı. Pirlo’nun öğrencileri dersine iyi çalışmış. Szalai, Emre Mor vasatı aşamadı, Pedro önceki maçlardaki formundan biraz uzaktı. Ferdi’nin eksikliği çok hissedildi.
Sarı-Lacivertliler, pes etmeyen bir oyun karakterine sahip. Öyle ki öne geçti, geriye düştü, dengeyi sağladı asla yılmadı. Elbette yoğun fikstürde her oyuncunun üst düzey performans sergilemesini beklemek yanlış olur. F.Bahçe, bir yandan atıp diğer taraftan yiyerek dişli rakipler karşısında büyük sorun yaşayabileceğini gösterdi. Ancak öyle bir maç izledik ki kazanmak adına vazgeçmeyen Jesus’un öğrencileri “takım ruhu” sergileyip sahaya karakter koydu. Sezonun en gollü maçıydı, 3 kez fileleri havalandıran Valencia’ya şapka çıkarılır. Batshuayi ise 90+5’teki golüyle gecenin kahramanı oldu, bize de “Yok böyle maç” dedirtti.
Uğur Meleke - Hürriyet
Bir Süper Lig klasiği olarak tarihe geçen bu epik maçı kazanan Fenerbahçe’nin en iyileri konsantrasyon abidesi Valencia ve İsmail’di. Crespo’yu da öne iten ve Portekizli’nin ofansif özelliklerini sergilemesini sağlayan İsmail’in çıkışı olağanüstü. Bu çizgisini korursa, Euro 2024 elemelerinde milli takımımızın en büyük kozlarından biri olacak.
Şansal Büyüka - Milliyet
Özellikle başlangıçta çok şaşırtıcı olan iki görüntü vardı. Birincisi; Fenerbahçe savunmasının inanılmaz dağınıklığı ve adam kaçırması... İkincisi; Karagümrük’ün yürekli bir anlayışla önde Borini ve Kouassi ile deparlı oyunu...Hani “Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir” misali, daha ilk on dakika içinde, Szalai çok da rahat pozisyonlarda olmasına rağmen arka arkaya üç topu kaleci Altay’a oynayınca, Fenerbahçe savunmasında bir gariplik olacağı sanki belli oldu. Fenerbahçe yatıp kalkıp Crespo‘ya dua etsin. Bir futbolculuk değil, en az üç adamlık oynadı. Öyle olmasa Fenerbahçe bu maçı kazanamazdı. Jorge Jesus’un inadı yüzünden Fenerbahçe maçın tamamına yakınını dokuz kişi oynadı. O iki kişilik eksiği Crespo tamamladı. Fenerbahçe niye 9 kişi oynadı? Joao Pedro ve Emre Mor hiç ama hiç yoktu. İki adamın “sıfır” çeker, hocan inat edip çıkartmazsa, maçın tamamına yakınında oynatırsa olacağı budur; ecel terlerini dökersin.Fenerbahçe bu maçta puan kaybetse, geri dörtlünün akıldışı hatalarından önce, Jorge Jesus’un inadına o puanları kaybetmiş olurdu. Jesus büyük hocasın, ama senden büyük “futbol” var. Futbolla bu kadar inatlaşma...
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