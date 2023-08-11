Fenerbahçe, Fred transferini açıkladı!

Yayınlanma: 11.08.2023 - 21:43

Güncelleme: 11.08.2023 - 21:43

Fenerbahçe, Manchester United'dan Fred transferini açıkladı.



Bilgilendirme



Kulübümüz, profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos’un (Fred) transferi konusunda futbolcu ve kulübü Manchester United FC ile prensip anlaşmasına varmıştır.



Futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için 12 Ağustos 2023… pic.twitter.com/oXPsVjHIE8 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 11, 2023

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü Manchester United FC ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için yarın (12 Ağustos 2023) İstanbul'a gelecektir."