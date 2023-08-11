Fenerbahçe, Fred transferini açıkladı!
Fenerbahçe, Fred transferi için Manchester United ve oyuncuyla anlaşıldığını ve Fred'in İstanbul'a geleceğini açıkladı.
Fenerbahçe, Manchester United'dan Fred transferini açıkladı.
Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 11, 2023
Kulübümüz, profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos’un (Fred) transferi konusunda futbolcu ve kulübü Manchester United FC ile prensip anlaşmasına varmıştır.
Futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için 12 Ağustos 2023… pic.twitter.com/oXPsVjHIE8
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:
"Profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü Manchester United FC ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için yarın (12 Ağustos 2023) İstanbul'a gelecektir."
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