Fenerbahçe futbol şube sorumlusu Selahattin Baki kimdir? Selahattin Baki kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
Selahattin Baki'nin kim olduğu merak ediliyor. Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred ile beraber havalimanına gelen Selahattin Baki, transfer hakkında açıklamalarda bulunmasının ardından sosyal medyada gündem oldu. Peki, Fenerbahçe futbol şube sorumlusu Selahattin Baki kimdir? Selahattin Baki kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Fred transferi hakkında açıklamalarda bulunmasının ardından hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe futbol şube sorumlusu Selahattin Baki kimdir? Selahattin Baki kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte ayrıntılar...
SELAHATTİN BAKİ KİMDİR?
Selahattin Baki, 17 Mayıs 1975 tarihinde dünyaya geldi. İşletme eğitimini Mt.Ida College'da tamamladı.
2002-2005 yılları arasında deniz taşımacılığı şirketi Antoine Makzume'de çalıştı.
2007'den itibaren Suudi Prens Abdullah Bin Mosaad'ın Yatırım Danışmanı olarak Private Office of HRH Prince'de görev yapmaya başladı.
Ayrıca, 2008-2011 yılları arasında Saudi Environmental Projects şirketinde Pazarlama Departmanı'nda çalıştı. 2013 yılına kadar Premier Kağıt Dönüşüm şirketinde Genel Müdürlük görevini üstlendi.
2013-2017 yılları arasında İngiliz futbol kulübü Sheffield United'da Yönetim Kurulu üyeliği yaptı ve 2017-2018 yıllarında aynı kulüpte Teknik Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlendi.
9 Temmuz 2020 tarihinden Fenerbahçe Spor Kulübü, futbol şube sorumluluğuna Selahattin Baki'yi getirtti.
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