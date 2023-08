Yasmin Levy kimdir, kaç yaşında, nereli? Yasmin Levy hangi dine mensup? Yasmin Levy şarkıları neler?

Yayınlanma: 11.08.2023 - 17:21

Güncelleme: 11.08.2023 - 17:21

YASMİN LEVY KİMDİR?

Yasmin Levy, 1975 yılında Kudüs'te doğdu. Babasının ölümünde sadece 2 yaşında olan Levy, annesi tarafından yetiştirildi.

Yasmin Levy, 6 yaşındayken piyano çalmayı öğrendi ve 18 yaşına kadar çalışmalarını sürdürdü. 20 yaşında ciddi olarak şarkı söylemeye başladı. 21 yaşında, İlk kez dinleyici önüne, annesinin bir konserinde çıktı. Daha sonra yerel konserler vermeye devam etti.

İlk albümü Romance & Yasmin'de Ladino müziğine odaklandı, bu albümde babası Yitzhak Levy'nin çalışmalarının ve Türk müziğinin büyük etkisi vardı. Babası Yitzhak Levy, 1919 yılında, Manisa'da doğmuş bir Sefarad idi. Besteci ve Koro Şefi'idi. İsrail devleti, kurulduktan sonra, İsrail Ulusal Radyosu'nun Ladino Departmanının başkanı olarak atandı. Hayatını, Sefarad Yahudilerinin müziklerini derlemeye ve korumaya adadı. Yasmin Levy, bu miras ve repertuarla büyüdü.

2012 yılında çıkardığı Libertad adlı albümü ise onu aslında tüm dünyaya tanıtan albümü oldu.

YASMİN LEVY ALBÜMLERİ NELER?

2004: Romance & Yasmin

2005: La Judería

2006: Live at the Tower of David, Jerusalem

2007: Mano Suave

2009: Sentir

2012: Libertad