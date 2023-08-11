Yayınlanma: 11.08.2023 - 16:30

Güncelleme: 11.08.2023 - 16:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Strateji Geliştirme Başkanı Haldun Koç oldu. Haldun Koç'nun yaşamı yurttaşlar tarafından merak edildi. Peki, Strateji Geliştirme Başkanı Haldun Koç kimdir? Haldun Koç kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

HALDUN KOÇ KİM?

Haldun Koç 1968 yılında Ankara'da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 1990 yılında mezun oldu. Gazi Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler alanında 1994 yılında masterını tamamladı.

1991 yılından itibaren Dışişleri Bakanlığı'nda çeşitli görevler üstlendi, 2008-2013 yıllarında Barselona Başkonsolosu, 2013-2016 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Bilişim Teknolojileri Dairesi Başkanı oldu, 14 Kasım 2016-21 Mart 2021 tarihleri arasında Bosna Hersek Büyükelçisi oldu. İngilizce ve İspanyolca bilmektedir. 2021 yılı itibarıyla Dışişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı.