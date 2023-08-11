Strateji Geliştirme Başkanı Haldun Koç kimdir? Haldun Koç kaç yaşında, nereli?

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Dışişleri Bakanlığı'na atamalar gerçekleştirildi. Strateji Geliştirme Başkanlığı'na Haldun Koç getirildi. Strateji Geliştirme Başkanı Haldun Koç kimdir? Haldun Koç kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.08.2023 - 16:30
Strateji Geliştirme Başkanı Haldun Koç kimdir? Haldun Koç kaç yaşında, nereli?
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Strateji Geliştirme Başkanı Haldun Koç oldu. Haldun Koç'nun yaşamı yurttaşlar tarafından merak edildi. Peki, Strateji Geliştirme Başkanı Haldun Koç kimdir? Haldun Koç kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

HALDUN KOÇ KİM?

Haldun Koç 1968 yılında Ankara'da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 1990 yılında mezun oldu. Gazi Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler alanında 1994 yılında masterını tamamladı.

1991 yılından itibaren Dışişleri Bakanlığı'nda çeşitli görevler üstlendi, 2008-2013 yıllarında Barselona Başkonsolosu, 2013-2016 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Bilişim Teknolojileri Dairesi Başkanı oldu, 14 Kasım 2016-21 Mart 2021 tarihleri arasında Bosna Hersek Büyükelçisi oldu. İngilizce ve İspanyolca bilmektedir. 2021 yılı itibarıyla Dışişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı.


Haldun Koç Atama atama kararı dışişleri Dışişleri Bakanı Dışişleri bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı

İlgili Haberler

Türk Akreditasyonu Kurumu Genel Sekreteri Gülden Banu Müderrisoğlu kimdir? Gülden Banu Müderrisoğlu kaç yaşında, nereli?

Türk Akreditasyonu Kurumu Genel Sekreteri Gülden Banu Müderrisoğlu kimdir? Gülden Banu Müderrisoğlu kaç yaşında, nereli?
Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ayşe Hilal Sayan Koytak kimdir? Ayşe Hilal Sayan Koytak kaç yaşında, nereli?

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ayşe Hilal Sayan Koytak kimdir? Ayşe Hilal Sayan Koytak kaç yaşında, nereli?
Destek Hizmetleri Genel Müdürü İrfan Neziroğlu Yazgan kimdir? İrfan Neziroğlu Yazgan kaç yaşında, nereli?

Destek Hizmetleri Genel Müdürü İrfan Neziroğlu Yazgan kimdir? İrfan Neziroğlu Yazgan kaç yaşında, nereli?

En Çok Okunan Haberler