Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde favori hakem Halil Umut Meler

06 Nisan 2022 Çarşamba, 19:35

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.

Dev derbi öncesinde hakem ataması da merak edilmeye başlandı. Fanatik Gazetesi yazarlarından Deniz Çoban, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Halil Umut Meler'i favori gösterdi.

Debiz Çoban, "Ferhat Gündoğdu, üzerini çizmediği hakemler arasından mantıklı bir atama yapacak olursa, o hakem Halil Umut Meler olmalı düşüncesindeyim. Meler, kalan hakemler arasında; bilgi, birikim, tecrübe açısından en sağlam duran isim." sözlerine yer verdi.