Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları belli oldu

28.11.2025 17:00:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 14. haftası Fenerbahçe-Galatasaray derbisine ev sahipliği yapacak. Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri bugün satışa sunulacak.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Chobani Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak müsabakanın biletleri bugün saat 17.00 itibarıyla yüksek divan kurulu, kongre üyeleri ve temsilci üyelere, yarın saat 11.00'de ise Fenerbahçe Kart sahiplerine satışa sunulacak.

Karşılaşmanın genel bilet satışı ise 30 Kasım Pazar günü saat 11.00 itibarıyla başlayacak.

Futbolseverler biletleri passo.com.tr üzerinden satın alabilecek.

Derbinin bilet fiyatları şöyle:

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 2.500 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 4.750 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst B-H Blok: 5.250 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 6.200 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 7.000 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 7.500 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt A-I Blok: 10.400 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt B-H Blok: 12.000 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt C-G Blok: 14.350 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt Adidas D-F Blok: 16.300 lira

VİP (Maraton Alt-Fenerium Alt Adidas E Blok): 49.350 lira

Misafir Tribünü: 2.500 lira

İlgili Konular: #galatasaray #fenerbahçe #bilet

İlgili Haberler

Derbide oynayacak mı? Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması!
Derbide oynayacak mı? Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması! Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk imza töreninin ardından basın mensuplarını açıklamalarda bulundu. Özbek, sakatlığı bulunan Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde kadroda olma ihtimali hakkında konuştu.
Sadettin Saran'dan derbi öncesi taraftara çağrı: 'Adım gibi eminim...'
Sadettin Saran'dan derbi öncesi taraftara çağrı: 'Adım gibi eminim...' Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Galatasaray derbisi öncesi taraftarları Fenerium'a davet etti. Saran, "Pazartesi gününe kadar taraftarlarımızın Fenerium'da hiçbir ürün bırakmayacağına adım gibi eminim" ifadelerini kullandı.
Pierre van Hooijdonk'tan derbi değerlendirmesi: 'Onlar için zor bir karşılaşma olacak çünkü...'
Pierre van Hooijdonk'tan derbi değerlendirmesi: 'Onlar için zor bir karşılaşma olacak çünkü...' Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Pierre van Hooijdonk, Süper Lig'de pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisiyle ilgili açıklamalar yaptı. Hooijdonk, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin skorunu da tahmin etti.