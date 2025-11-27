Fenerbahçe-Galatasaray maçının bahis oranları belli oldu: İşte derbinin favorisi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.11.2025 13:17:00
Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin bahis oranları açıklandı.

Süper Lig'in 14. haftası dev bir maça sahne olacak. Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen derbi için iddaa oranları da belli oldu.

FENERBAHÇE FAVORİ OLARAK GÖSTERİLDİ

İddaa risk yönetimi, Fenerbahçe'nin derbide galibiyetine 2.01 oran verdi. Beraberliğin oranı 3.32 olarak belirlendi. Galatasaray'ın galibiyet oranı ise 2.96.

Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek dev derbi 1 Aralık Pazartesi günü Kadıköy'de oynanacak. Derbinin başlama saati ise 20.00

