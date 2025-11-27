Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.11.2025 12:04:00
Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yönetecek hakem açıklandı.

Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri belli oldu.

Ligde 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini hakem Yasin Kol yönetecek.

Süper Lig'in 14. haftasında görev alacak hakemler şu şekilde:

28 Kasım Cuma

20:00 Kocaelispor - Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

29 Kasım Cumartesi

14:30 Çaykur Rizespor - Kayserispor: Cihan Aydın

17:00 Gaziantep FK - Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi

20:00 Kasımpaşa - Başakşehir: Atilla Karaoğlan

20:00 Trabzonspor - Konyaspor: Alper Akarsu

30 Kasım Pazar

17:00 Antalyaspor - Göztepe: Adnan Deniz Kayatepe

20:00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş: Halil Umut Meler

1 Aralık Pazartesi

20:00 Fenerbahçe - Galatasaray: Yasin Kol

20:00 Samsunspor - Alanyaspor: Kadir Sağlam

