Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!

Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri belli oldu.
Ligde 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini hakem Yasin Kol yönetecek.
Süper Lig'in 14. haftasında görev alacak hakemler şu şekilde:
28 Kasım Cuma
20:00 Kocaelispor - Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
29 Kasım Cumartesi
14:30 Çaykur Rizespor - Kayserispor: Cihan Aydın
17:00 Gaziantep FK - Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi
20:00 Kasımpaşa - Başakşehir: Atilla Karaoğlan
20:00 Trabzonspor - Konyaspor: Alper Akarsu
30 Kasım Pazar
17:00 Antalyaspor - Göztepe: Adnan Deniz Kayatepe
20:00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş: Halil Umut Meler
1 Aralık Pazartesi
20:00 Fenerbahçe - Galatasaray: Yasin Kol
20:00 Samsunspor - Alanyaspor: Kadir Sağlam