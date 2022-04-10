Fenerbahçe - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu!
Fenerbahçe’nin bugün Galatasaray’ı ağırlayacağı derbi mücadelesinin Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Volkan Bayarslan oldu.
Spor Toto Süper Lig’in 32'nci haftasında Fenerbahçe, Galatasaray’ı konuk edecek.
Saat 20.30’da başlayacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
YARDIMCI HAKEMLER DE BELLİ OLDU
Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Onur Özütoprak olacak.
Bu müsabakanın VAR koltuğunda Volkan Bayarslan oturacak. Bayarslan’a, AVAR olarak Ceyhun Sesigüzel ile Kemal Yılmaz eşlik edecek.
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