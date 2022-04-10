Fenerbahçe - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu!

Fenerbahçe’nin bugün Galatasaray’ı ağırlayacağı derbi mücadelesinin Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Volkan Bayarslan oldu.

cumhuriyet.com.tr
10 Nisan 2022 Pazar, 11:13
Fenerbahçe - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu!
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Spor Toto Süper Lig’in 32'nci haftasında Fenerbahçe, Galatasaray’ı konuk edecek.

Saat 20.30’da başlayacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

YARDIMCI HAKEMLER DE BELLİ OLDU

Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Onur Özütoprak olacak.

Bu müsabakanın VAR koltuğunda Volkan Bayarslan oturacak. Bayarslan’a, AVAR olarak Ceyhun Sesigüzel ile Kemal Yılmaz eşlik edecek.


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