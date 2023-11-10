Fenerbahçe, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü '10 Kasım Fenerbahçe Vapuru' ile andı
Fenerbahçe Kulübü, aramızdan ayrılışının 85'inci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü "10 Kasım Fenerbahçe Vapuru" ile Dolmabahçe Sarayı açıklarında andı.
Fenerbahçe Kulübü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85'inci yıl dönümünde andı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Dolmabahçe Sarayı'nın açıklarında, "10 Kasım Fenerbahçe Vapuru"yla dördüncü kez organize edilen anma törenine, Kulüp Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, yönetim kurulu üyeleri, sporcular, teknik ekip, üyeler ve çalışanlar katıldı.
Kadıköy'deki Eminönü-Karaköy iskelesinden başlayan anma töreninde, saat 09.05'te siren sesleri eşliğinde Dolmabahçe Sarayı açıklarında Atatürk'e saygı duruşunda bulunuldu, ardından beyaz ve kırmızı karanfiller suya bırakıldı. Daha sonra ise İstiklal Marşı hep bir ağızdan söylendi.
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