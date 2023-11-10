Spor yazarları Ludogorets - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Ses var görüntü yok'

Yayınlanma: 10.11.2023 - 09:41

Güncelleme: 10.11.2023 - 09:41

Fenerbahçe, Ludogorets deplasmanından 2-0'lık mağlubiyet ile ayrıldı. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Uğur Meleke: "Sarı-lacivertliler as/yedek karma bir takımla çıktı maça. 17 yaşındaki solak stoper Yusuf Ayçiçek’i tebrik ederim, dizleri hiç titremedi. Fenerbahçe kalan iki müsabakada ciddiyetini koruyup grubu lider tamamlamalı. Böylece hem son 32 turunu pas geçmiş olacaklar, hem de Konferans Ligi’nde galibiyet başına 600 bin euro gibi ciddi bir ödül söz konusu." (Hürriyet)

"İSMAİL KARTAL GERÇEKLERİ GÖRMELİ"



Gürcan Bilgiç: "Aslında ilk işareti İsmail Kartal maç öncesindeki basın toplantısında verdi. 'Beraberlik'ten bahsetti. Cebindeki dokuz puan, önündeki Adana deplasmanı, Ludogorets maçını 'Aman bir tatsızlık çıkmasın' seviyesine taşıdı. Bu yaklaşım elbette oyuncuları da etkileyecekti. Üst üste gelen sakatlıklar, Trabzonspor mağlubiyeti ve ligin 'daha önemli' olması, otomatik fren sistemini de devreye soktu. Böyle bir maçta yedekse Cengiz Ünder de kendini sorgulamalı. Sezonun en 'pahalı' yatırımı kendisi." (Sabah)

Ömer Üründül: "Yenilgi çok önemli değil. Fenerbahçe son maçta grubun en zayıf ve iddiasız takımını İstanbul'da yenerek gruptan çıkar ama birinci olur mu işte o soru işareti. İsmail Kartal'ın artık gerçekleri görmesi gerekir. Tadic her zaman söylediğim gibi fizikten düştü, yürüyerek oynuyor. Szymanski'de düşüş var. En önemlisi İsmail Yüksek'te düşüş başladı. Dzeko'yu da oynatmayarak kuvvetlendiremezsin. Kartal, Adana Demirspor maçından sonra milli takıma gitmeyen oyuncularına izin vermeyerek kondisyon yüklemeli." (Sabah)

"EN ÖNEMLİ MAÇA ÇIKACAKLAR"



Ercan Güven: "Ses var ama görüntü yoktu Fenerbahçe’de! Fenerbahçe oyuna sanki Trabzonspor’un üçüncü devresi gibi başladıysa, diğer sebep İsmail Kartal’ın orta sahayı savunmanın yükünü azaltmak için dinamik değil tedbirli kurmasıydı. Fenerbahçe durdu mu, geriledi mi, şanssızlık mı yaşadı; Adana Demirspor karşısında belli olacak. Ama bir fren söz konusu. İzlerden belli!" (Milliyet)

İlker Yağcıoğlu: "Son iki maçtır Fenerbahçe'nin hücumda sıkıntılar yaşadığına şahit oluyoruz. Ceza alanına kadar gitmekte fazla problem yaşamasa da gole çevirmede oyuncuların yüzdeleri çok düştü. Bu maçın telafisi var.Fenerbahçe gruptan çıkar. Üst üste 2 yenilgi oyuncuların, teknik heyetin ve taraftarın öz güvenini sarsar. Bu yüzden Adana Demir maçı şu ana kadar ki en önemli karşılaşma olacak." (Takvim)