Fenerbahçe, Bulgaristan'dan eli boş dönüyor! Ludogorets 2-0 Fenerbahçe

Yayınlanma: 09.11.2023 - 21:53

Güncelleme: 10.11.2023 - 00:55

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 4. haftasında Bulgar ekibi Ludogorets Razgrad ile temsilcimiz Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Huvepharma Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Ludogorets Razgrad'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Jakub Piotrowski ve 90+2. dakikada Rwan Seco kaydetti.

Grupta ilk puan kaybını yaşayan Fenerbahçe, 9 puanda kaldı ancak liderliğini korudu. Ludogorets ise 2. galibiyetini alarak 6 puana yükseldi.

Fenerbahçe, bir sonraki maçında Nordsjaelland'a konuk olacak. Ludogorets ise Spartak Trnava deplasmanına gidecek.

Karşılaşmadan dakikalar| Ludogorets 2-0 Fenerbahçe

90' GOL | Seco ile fark ikiye çıktı.

78' Ludogorets'de oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Caio giren oyuncu Mounir Chouiar.

77' Fenerbahçe'de İrfan Can hakeme şiddetli itirazdan sarı kart gördü.

76' Fenerbahçe'de oyuncu değişiklikleri çıkan oyuncular Tadic ve Crespo giren oyuncular Umut Nayir ve Cengiz Ünder.

71' Franco Russo, Crespo'ya yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

63' Fenerbahçe'de oyuncu değişiklikleri çıkan oyuncular Kent ve Zajc giren oyuncular İrfan Can ve Szymanski.

60' Caio hakeme şiddetli itirazdan sarı kart gördü.

56' DİREK! Fenerbahçe sol kanattan etkili geldi ancak Michy Batshuayi'nin şutu üst direkten geri döndü.

50' Oosterwolde, Bernard Tekpetey'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

47' Fenerbahçe hızlı geldi. Sağ kanatta Ferdi'nin pasıyla topla buluşan Batshuayi'nin şutunu kaleci Simon Sluga çıkardı.

45' Miha Zajc rakibine yaptığı hareketten sonra sarı kart gördü.

43' Ludogorets sağ kanattan etkili geldi. Bernard Tekpetey şutunu çekti ancak Livakovic topu kurtarmayı başardı.

40' Claude Goncalves, Crespo'ya yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

39' Crespo, Jakub Piotrowski'ye yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

34' Ludogorets sağ kanattan etkili geldi ancak Kwadwo Duah'ın şutu yan ağlarda kaldı.

32' Anton Nedyalkov, Osayi'ye yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

18' GOL | Jakub Piotrowski 25 metreden önüne gelen topa çok sert vurdu ve top ağlarla buluştu.

14' Fenerbahçe sağ kanattan çok etkili geldi ancak Osayi'nin pasında Batshuayi topa dokunamadı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

FENERBAHÇE'DE 10 EKSİK

Fenerbahçe, Ludogorets karşısında 10 oyuncusundan faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Fred Rodrigues, Joshua King, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş, müsabakada forma giyemeyecek. UEFA listesinde yer almayan Mert Müldür, Samet Akaydin, Emre Mor ve Bartuğ Elmaz da kadroda yer alamayacak.