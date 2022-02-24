Fenerbahçe, genç yetenekleri kadrosuna alıyor

24 Şubat 2022 Perşembe, 07:00

F.Bahçe’de gençlik ateşi sönmeyecek gibi. 16 yaşındaki Arda Güler’in gösterdiği performans camiaya büyük umut olmuş, teknik direktör İsmail Kartal, altyapıdan gelen takviyelerin süreceğini belirtmişti. Kartal, bugün Slavia Prag’la oynanacak rövanşa Arda gibi 16 yaşındaki Bora Aydınlık’ı da dahil etti. Genç yetenek Bora, sol kanatta forma giyiyor. Yıldız adayı, şans bulursa bugün forma giyebilecek. 19 yaşındaki sağ bek Ruhan Arda Aksoy da kadroda yer alan bir başka genç. O da Arda Güler gibi forma şansı geldiği zaman en iyi şekilde değerlendirmek isteyecek. Kadroya 18 yaşındaki kaleci Ertuğrul Çetin de dahil edildi. Stoper Bora Cuha (18) da bugün kadroda. İsmail Kartal, yürekli bir şekilde hem gençlere hem de Türk futbolu ile F.Bahçe’nin geleceğine sahip çıkıyor.