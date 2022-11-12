Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

12 Kasım 2022 Cumartesi, 10:02

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor'u konuk edecek.

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Giresunspor maçını beIN Sports canlı yayımlayacak.

Süper Lig'de oynadığı son 8 maçında 7 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe, 5 maçlık galibiyet serisine de ulaştı.

Sarı-lacivertliler, Giresunspor'u yenerek hem zirvedeki puan farkını korumayı hem de Dünya Kupası arasına kayıpsız girmeyi hedefliyor.

Ligde bir maçı eksik Fenerbahçe, geride kalan 12 müsabakada topladığı 29 puanla lider durumda bulunuyor.

EKSİKLER

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Lincoln Henrique, Gustavo Henrique, Mert Hakan, Luan Peres, Batshuayi'nin yanı sıra Enner Valencia ile idmanda sakatlanan Emre Mor'un forma giymesi beklenmiyor.

Giresunspor'da Hayrullah ve Savicevic Fenerbahçe karşısında sahadaki yerini alamayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Szalai, Serdar, Osayi-Samuel, Arao, Rossi, Crespo, İrfan Can, King, Pedro

Giresunspor: Onurcan, Talha, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Navarrete, Serginho, Görkem, Eguskiza, Bajic

MAĞLUBİYETİ YOK

Fenerbahçe, Giresunspor'u konuk ettiği son 7 karşılaşmanın 5'ini kazandı.

Sarı lacivertliler, bu galibiyetlerde ise rakip kaleye 12 gol gönderirken kalesinde ise 3 gol gördü.

GEÇEN SEZON İKİ MAÇI DA KAZANDILAR

Geçen sezon Fenerbahçe, Giresunspor'u hem evinde hem de deplasmanda mağlup etmişti.

23 Eylül 2021'de oynanan maçı 2-1 kazanan sarı lacivertliler, 2 Şubat 2022'de de rakibini aynı skorla deplasmanda yenerek üç puanı almıştı.

2 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Miguel Crespo ile Ferdi Kadıoğlu, Giresunspor karşısında kart görmeleri durumunda Trabzonspor deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.