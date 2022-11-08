Fenerbahçe - Sivasspor maçı sonrası flaş yorum! 'Hüseyin Göçek'e 2. golü atmaları gerek'
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe sahasında 10 kişi kaldığı Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe, puanını 29'a çıkararak liderliği sürdürdü. Spor yazarları kritik mücadeleyi değerlendirdi...
"DURMUYOR"
Hilmi Türkay - Cumhuriyet: "Faullerin, sert futbolun, kartların, hakem Hüseyin Göçek’in düdüklerinin ön plana çıktığı bir maç izledik. İlk yarıda F.Bahçe’nin alışkın olduğumuz temposu yoktu. Sarı-Lacivertliler pozisyon üretmekte zorlandı. Saha içinde kopukluk vardı. Rıza Çalımbay, F.Bahçe’yi iyi analiz etmiş. Yiğidolar baskıyı iyi uyguladı, rakibine fazla alan vermedi, orta saha-savunma hattını bozmayıp Sarı-Lacivertlileri karşıladı. Öyle ki F.Bahçe’nin hücumcuları ilk yarıda Sivas ceza sahasında çok az topla buluştu. Birinci devre topla oynamada yüzde 65’e yüzde 35 ev sahibi üstünlüğü olsa da bu durum oyuna yansımadı. Sivasspor fizik olarak diri bir takım. F.Bahçe’yi yoğun maç takviminde ilk kez yorgun gözlemledim. İkinci yarıya Batshuayi’nin kırmızı kart görmesiyle başlayan Sarı-Lacivertliler, 55’te kazandığı penaltıyı Valencia ile gole çevirip 1-0’ı bulup biraz rahatladı. Ancak kalan süreyi 10 kişi oynamak zordu. Bu anlarda da Jesus’un değişiklikleri F.Bahçe’nin direncini biraz olsun artırdı. Çok kritik maçta önemli 3 puan; Sarı-Lacivertliler durmuyor, kazanmaya devam ediyor, zirvedeki yerini sağlamlaştırıyor."
"JESUS'TAN BATSHUAYI'YE KARİYER ÖZETİ GİBİ BİR JEST"
Uğur Meleke - Hürriyet: "Cumartesi akşamı derbinin 54’üncü dakikasında Weghorst’un takım arkadaşı Umut Meraş’a bir jesti var, yerden oynamasını işaret eden. O jestin derbide Beşiktaş’ın özeti olduğunu düşünüyorum. Evet Weghorst uzun boylu ama yerden oyunda da etkili, akıllı, çalışkan bir sporcu. Ona yerden oynadığınızda, özellikle de etrafı kalabalıksa faydalı oluyor. Bence o jesti de sadece Umut’a değil, takım arkadaşlarına ve hocasına da yaptı Weghorst. İşte dün gece Kadıköy’de de aynen Weghorst’unkine benzer kritik bir jest yaşandı maç sırasında. 48’inci dakikada kırmızı kart görüp kenara gelen Batshuayi’ye parmağını kafasına götürerek aklını kullanmasını işaret etti Jesus. Batshuayi için sadece maçın değil, kariyerinin özetiydi bence o jest. Aklını kullandığında çok faydalı bir santrfor. Ama dün olduğu gibi ilkel içgüdülerini dinlemeye başladığında kendine ve takımına zarar verebiliyor. Dün zaten 45’le 45+5 arasında tam dört pozisyonda hissettiriyordu kontrolü kaybettiğini. Jesus devre arasında Serdar Dursun’u hazırladı, bence Batshuayi’yi çıkarma seçeneği üzerinde de durmuştu. Ama değiştirmedi. Batshuayi de üç dakikada faturasını kesti bu kararın."
"KÖTÜ OYUN, BÜYÜK BAŞARI"
Şansal Büyüka - Milliyet: "Crespo çıkarken, maçı birlikte izlediğim ve varlığından onur duyduğum Prof. Dr. Tarık Esen, 'Jorge Jesus’tan savunmaya yönelik bir hamle beklemeyin, adamın geri vitesi yok' dedi. Jorge Jesus’un futbol anlayışını anlatmak için bundan daha iyi yorum mu olur? Hayret... Sivas takımı ilk yarıda maç 11’e 11 oynanırken maçın mutlak hakimiydi, ikinci yarıda bir fazla oynamaya başladı, tek pozisyon bile yaratamadığı gibi, penaltı golüyle yenik duruma düştü. Fenerbahçe için en büyük kazanç, Jorge Jesus’un ikinci yarıda maça katılması oldu. İlk yarıda 'heykel' gibi kenarda maçı izleyen Jesus, ikinci yarıda gerçek kimliğine döndü ve saha kenarında, sanki saha içinde gibi maçı oynamaya başladı.Fenerbahçe, Ferdi’nin kıymetini bilsin. Serdar Aziz’in de son maçlarda “büyük” oynadığının altını çizelim. Pedro umutsuz vaka gibi... Aslında Crespo ile Arao iyi değilse, gerisi teferruat; Fenerbahçe’nin iyi olma şansı yok. Bütün bunlara rağmen; Fenerbahçe son iki yılda Sivasspor’dan çektiğini kimseden çekmedi. Emre Belözoğlu döneminde, Sivas maçıyla şampilyonluğu kaybetmişliği bile var. Böyle bir rakip karşısında, iyi oynamadan, bir eksik kalmana rağmen maçı kazanıyorsan, oyuna falan bakmadan söyleyeyim; bu büyük başarıdır..."
"KADIKÖY'DE SÜRPRİZ YOK"
Banu Yelkovan - Hürriyet: "İkinci yarı başında Batshuayi’nin ikinci sarıdan kırmızı kart görmesinin oyunu Sivasspor lehine çevireceğini düşünenler yanıldı. Karttan sadece birkaç dakika sonra Alioski’nin düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Valencia rahat bir şekilde ağlara gönderdi. Dakikalar ilerledikçe Sivasspor’un yorgunluğu, oyuncu değişiklikleriyle tazelenen Fenerbahçe’nin oyundaki ağırlığı daha fazla hissedilmeye başladı. Sivasspor bir kişi fazla oynamanın avantajını maçın hiçbir anında lehine çeviremedi. Alt sıralardan kurtulmak isteyen Sivas ile liderliğini perçinlemek isteyen sarı lacivertlilerin maçında ağır basan taraf Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertliler bu sonuçla 2019-20 sezonundan bu yana ligde yenemediği tek rakibini de yenmiş oldu."
"SORUMLULUK KAZANDIRIR"
Serdar Ali Çelikler - Habertürk: " Skor 1-0 olduktan sonra Rıza Çalımbay tüm sarı kartlıları aldı dışarı. Lakin enerjisi üst seviyeye çıkan ve 30 metre mesafesini yeniden oluşturan Fenerbahçe bu kez iyi savunma ile skoru korumaya geçti. Sonrası Sivas'ın sıfır pozisyonlu bir baskısı. Uzatmalarda, son 15-16 dakikada da koruma oyunu oynandı. Bu dönem Serdar Aziz tam bir kumandandı. Bu tip maçları yerli oyuncular sorumluluk alarak kazandırır. Konya'da 10 kişi kalan takımda sorumluluk alamayan İrfan başta olmak üzere yerliler bu kez muazzam oynadılar. Fenerbahçe Sivas'a 1 gol atıp 3 puanı aldı. Çok önemli bir galibiyettir. Ama Göçek'e 2. golü de atmaları gerek. Kesin olarak bu hakemi bir daha maçlarına istememek gibi girişimler yapmaları şart."
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