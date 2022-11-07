Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia: 'Aklımda sadece Fenerbahçe var'
Fenerbahçe'nin kendi evinde Sivasspor'u mağlup ettiği karşılaşmadaki tek golün sahibi Enner Valencia açıklamalarda bulundu. Valencia, "Dünya Kupası değil, aklımda sadece Fenerbahçe var. Giresunspor maçını da kazanmak istiyoruz" dedi.
Fenerbahçe'nin, Sivasspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada tek golü atan Enner Valencia, karşılaşma sonrası görüşlerini aktardı.
Valencia, "Sivasspor'u iyi tanıyoruz, zor olacağını biliyorduk. 10 kişi kalınca, işler daha zor oldu. Kalitemizi ve 3 puan almamız gerektiğini biliyorduk. Bu şekilde de oldu" dedi.
"HOLLANDA'DAKİ HABERLER MUTLU ETTİ"
Ekvadorlu golcü, sözlerini, "Dünya Kupası değil, aklımda sadece Fenerbahçe var. Giresunspor maçını da kazanmak istiyoruz. Sonrasında Dünya Kupası'nı düşüneceğiz. Hollanda'daki 'Valencia'ya dikkat etmeliyiz' haberleri mutluluk verici" diye tamamladı.
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