Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia: 'Aklımda sadece Fenerbahçe var'

07 Kasım 2022 Pazartesi, 22:54

Fenerbahçe'nin, Sivasspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada tek golü atan Enner Valencia, karşılaşma sonrası görüşlerini aktardı.

Valencia, "Sivasspor'u iyi tanıyoruz, zor olacağını biliyorduk. 10 kişi kalınca, işler daha zor oldu. Kalitemizi ve 3 puan almamız gerektiğini biliyorduk. Bu şekilde de oldu" dedi.

"HOLLANDA'DAKİ HABERLER MUTLU ETTİ"

Ekvadorlu golcü, sözlerini, "Dünya Kupası değil, aklımda sadece Fenerbahçe var. Giresunspor maçını da kazanmak istiyoruz. Sonrasında Dünya Kupası'nı düşüneceğiz. Hollanda'daki 'Valencia'ya dikkat etmeliyiz' haberleri mutluluk verici" diye tamamladı.