Fenerbahçe Göksel Çelik Avrupa şampiyonu!

Fenerbahçe Göksel Çelik, Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 1'in finalinde karşılaştığı Bidaideak Bilbao'yu 78-75 mağlup ederek şampiyon oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.04.2024 - 16:21
Fenerbahçe Göksel Çelik Avrupa şampiyonu!
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 1'in finalinde İspanya temsilcisi Bidaideak Bilbao'yu 78-75 yenen Fenerbahçe Göksel Çelik, şampiyon oldu.

Sarı-lacivertli ekip, İtalya'da düzenlenen organizasyonun finalinde Bidaideak Bilbao ile karşı karşıya geldi.

İlk periyodu 21-20 önde tamamlayan Bidaideak Bilbao, soyunma odasına da 42-37 üstün gitti.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 3. OLDU

İspanya ekibi, üçüncü çeyreği de 58-53 önde bitirdi. Dördüncü periyotta toparlanan Fenerbahçe Göksel Çelik, etkili oyunuyla karşılaşmadan 78-75 galip ayrıldı ve kupayı müzesine götürdü.

Fenerbahçe, Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 3 ve 2'nin ardından 1'de de şampiyonluk ipini göğüsledi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 3'te mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediyespor ise finalde İspanya ekibi Murcia'ya 91-70 mağlup olarak ikincilikle yetindi.


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