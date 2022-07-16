Fenerbahçe, Güney Koreli stoperin satışı için Rennes kulübü ile anlaştı

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 05:00

Güney Koreli stoperi İtalyan ekibi Napoli de istemiş, Sarı-Lacivertlilerden bonserviste indirim talebinde bulunmuştu. Fenerbahçe, Napoli’nin isteğini reddetti. Uzun süredir Kim ile ilgilenen Rennes, 18 milyon Avro’yu ödeyeceğini Sarı-Lacivertlilere bildirdi. Fransız takımı, 25 yaşındaki oyuncuyla sözleşme şartlarında büyük oranda anlaşma sağladı. Fenerbahçe, Kim’i Dinamo Kiev ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı kadrosu için UEFA’ya gönderdiği futbolcu listesine dahil etmedi.

DENAYER LİSTE BAŞI

Kim’in ayrılığı sonrası stoper takviyesi yapacak F.Bahçe’nin listesindeki ilk isim, G.Saray ve Trabzonspor’un da teklif yaptığı Jason Denayer. Sarı-Lacivertlilerin, bonservisi elinde olan Belçikalı oyuncu ile görüşmelere başladığı öğrenildi. Stopere diğer aday Olympiakos’un 28 yaşındaki oyuncusu Ruben Semedo. Bu arada Brezilya kulübü Flamengo, F.Bahçeli Diego Rossi’ye talip oldu. Teknik direktör Jesus’un kararına göre hareket edilecek.

PEDRO’DA SON VİRAJ



Önce Galatasaray’ın talip olduğu ardından Fenerbahçe’nin devreye girdiği Brezilyalı hücum oyuncusu Joao Pedro’nun menajerleri bu akşam İstanbul’a gelecek. 30 yaşındaki futbolcunun temsilcileri hem Sarı-Lacivertlilerle hem de Sarı-Kırmızılılarla görüşecek. Temaslardan çıkacak sonuca göre Cagliari forması giyen Pedro’nun hangi takıma gidip gitmeyeceği netleşecek. Öte yandan Kızılyıldız, Fenerbahçe’nin kadroda düşünmediği Samatta ile ilgileniyor. İki kulüp arasında kiralama veya satın alma seçeneği üzerinde görüşmeler sürüyor.

9 İSİM LİSTE DIŞI

F.Bahçe, Dinamo Kiev maçı için UEFA’ya yolladığı 25 kişilik oyuncu listesinde Tisserand, Gustavo, Tiago Çukur, Samatta, Lemos, Nazım, Caulker, Meyer, Çağtay Kurukalıp yer almadı.